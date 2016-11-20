Давно не было воскресных тем, например вот таких
А сейчас накопилось некоторое количество "случайных натюрмортов".
Делюсь!
20 нояб. 2016 г.
14 нояб. 2016 г.
Южный полюс
Прочитав в сети вот эту статью мы поняли со всей очевидностью, что назревает пора переосмыслить подходы в деле отбора и подготовки будущих космонавтов.
Очень скоро, перед нами встанет вопрос - продолжать и дальше готовить "универсальных
солдат космонавтов" или подумать о "расширении круга
специалистов, участвующих в космической деятельности" (это, кстати, цитата из стратегического документа о развитии российской пилотируемой космонавтики).
Стоит признать, что и на этот вопрос С.П. Королёв давно сформулировал ответ.
Точнее, для него такого вопроса никогда не существовало!
Это копия документа из архива СП
Как говорится, лучше один раз увидеть!
И параллели с антарктическими экспедициями здесь прямые.
В Антарктике все специалисты - это "полярники", но есть буровики, медики, радисты, механики, метеорологи, геофизики и многие другие.
В космосе сейчас только "космонавты", без вариантов, без специализации...
Это ещё не все аналогии. Станция "Восток" - 10 месяцев в году самое недоступное место на Земле и в ближайшем околоземном пространстве! 10 месяцев в году туда практически не возможно попасть или выбраться на большую землю. Самые суровые условия и агрессивная внешняя среда - другая планета!
Наш бывший сотрудник, космонавт-испытатель Святослав Морозов провел на этой станции те самые 10 "недоступных" месяцев на полюсе недоступности, на станции "Восток".
Очевидно пришло время использовать и его опыт работы в таких условиях. Нам предстоит проектирование деятельности экипажей столь же отдаленных исследовательских форпостов и баз. В том числе и на Южном полюсе... Луны!
Лунографические названия, люди, аналогии, лёд - очень многое связывает и свяжет два южных полюса!
А пока... Сотрудники летно-испытательного отдела фирмы С.П. Королёва уже побывали на южном полюсе Луны!
Ничего, что пока в виртуальной реальности...
Очень скоро, перед нами встанет вопрос - продолжать и дальше готовить "универсальных
Стоит признать, что и на этот вопрос С.П. Королёв давно сформулировал ответ.
Точнее, для него такого вопроса никогда не существовало!
Это копия документа из архива СП
Как говорится, лучше один раз увидеть!
И параллели с антарктическими экспедициями здесь прямые.
В Антарктике все специалисты - это "полярники", но есть буровики, медики, радисты, механики, метеорологи, геофизики и многие другие.
В космосе сейчас только "космонавты", без вариантов, без специализации...
Это ещё не все аналогии. Станция "Восток" - 10 месяцев в году самое недоступное место на Земле и в ближайшем околоземном пространстве! 10 месяцев в году туда практически не возможно попасть или выбраться на большую землю. Самые суровые условия и агрессивная внешняя среда - другая планета!
Наш бывший сотрудник, космонавт-испытатель Святослав Морозов провел на этой станции те самые 10 "недоступных" месяцев на полюсе недоступности, на станции "Восток".
Очевидно пришло время использовать и его опыт работы в таких условиях. Нам предстоит проектирование деятельности экипажей столь же отдаленных исследовательских форпостов и баз. В том числе и на Южном полюсе... Луны!
Лунографические названия, люди, аналогии, лёд - очень многое связывает и свяжет два южных полюса!
А пока... Сотрудники летно-испытательного отдела фирмы С.П. Королёва уже побывали на южном полюсе Луны!
11 окт. 2016 г.
Рабочее место
Рабочее место не только говорит о характере работы, но и о характере человека.
А самое интересное, что рабочее место ещё и формирует характер человека!
В летно-испытательном отделе фирмы С.П. Королева с этим все в порядке.
У нас есть такие рабочие места...
Или вот такие...
Может быть даже рабочее место на рабочем месте работника будущей лунной или марсианской базы!
Бывают и такие рабочие места :)
Так что в разнообразии мест и событий куётся стойкий характер сотрудника летно-испытательного отдела!
А самое интересное, что рабочее место ещё и формирует характер человека!
В летно-испытательном отделе фирмы С.П. Королева с этим все в порядке.
У нас есть такие рабочие места...
Или вот такие...
Может быть даже рабочее место на рабочем месте работника будущей лунной или марсианской базы!
Бывают и такие рабочие места :)
Так что в разнообразии мест и событий куётся стойкий характер сотрудника летно-испытательного отдела!
25 сент. 2016 г.
Возвращение к истокам
Очень давно хотелось попасть в музей авиации в Монино - с детства!
И очень давно это необходимо было сделать...
Ещё и с профессиональной точки зрения. У предков можно и нужно многому научиться.
Вот здесь и здесь я уже писал об этом...
Авиация колыбель космонавтики - расхожий штамп. Но на самом деле история намного интереснее!
Я уже имел опыт посещения авиационного музей за рубежом
Меня приятно удивил, тот факт, что техника там не просто в хорошем состоянии, она летает!
Наш музей начинается в городе Монино, где встречает, мало сказать, удручающее приветствие...
И не менее удручающий интерфейс с посетителями
Забегая вперёд, сообщу, что музей ВВС всё же светлое пятно в этом горестном антураже.
Не знаю из каких последних сил, но в музее пытаются сохранять уникальные, не имеющие цены и страховой стоимости экспонаты. Однако заметно, что внимание к этому важнейшему для авиакосмической державы объекту науки и культуры довольно слабое. Россия достойна большего!
Именно вот так зарождалась мощь Воздушно-космических сил страны и пилотируемая космонавтика. Примерно так, в Коктебеле, на планерных слетах.
Вот с этого самолета зарождалась вообще мировая авиация, как индустрия
"Фарман" разработки Анри Фармана изготавливался по лицензии, в том числе, и в нашей стране...
и, по сути, стал одним из первых коммерческих, индустриальных проектов в авиации.
Первые летчики, это как первые космонавты
Даже фотографии похожи!
Конечно же, первые испытательные стенды и тренажеры
Первые комплексные экзамены и сертификация
Любая индустрия сложных технических систем - авиация, подводная техника, авто-мото- строение - развивались в том числе через соревнования, спорт и пропаганду
Благодаря этому в авиацию приходили такие люди, как Туполев, Королёв, Громов
Королёв был студентом у Туполева, Громов шеф-пилотом фирмы Туполева
Основатель отечественной летно-испытательной школы был отличным спортсменом
Более интересен тот факт, что основатель и руководитель летно-испытательного отдела фирмы С.П. Королёва Сергей Анохин был лучшим учеником и другом Михаила Громова. Именно Громов, который принимал участие в судьбе Королёва в трудные годы его жизни, порекомендовал Анохина в качестве учителя и руководителя гражданских инженеров-космонавтов.
Ещё интереснее тот факт, что трансарктические перелеты вот на этом самолете Туполева
стали предтечей орбитальных полетов в космос! Именно тогда Громов, Чкалов, Туполев, их соратники, экипажи и коллективы сделали Землю круглой.
Невозможно пройти мимо АНТ-25!
Самолет-легенда, бесценный экспонат, сравнимый по ценности с кораблем Гагарина
Прикоснулся к шасси на удачу :)
Вот с этого самолета началась реактивная эпоха в нашей авиации
Программа "Спираль" тоже ведет родословную от БИ-1
С помощью экспериментальных аппаратов для полетов в стратосфере закладывалось понимание жизни и работы космонавтов в космосе
Рабочее место экипажа вполне соответствует современному уровню понимания
Есть в экспозиции музея аппарат, косвенно связанный с космической программой - турболёт
Американские коллеги использовали данный вид техники для отработки посадки на Луну и подготовки экипажа. Впрочем довольно безуспешно...
Некоторые горячие головы у нас предлагают реанимировать этот опыт... Я сомневаюсь, что это необходимо
В заключении несколько слов об экспозиции самолетов времен Отечественной и Второй мировой войны...
Эти красавцы всегда были моей слабостью!
С инженерной точки зрения поражает с какой скоростью произошла эволюция боевой техники во время войны.
С высоты сегодняшнего дня становится понятно, что на самом деле это стоило конструкторам, инженерам, летчикам-испытателям, производственникам.
Первый раз вблизи вижу Ил-2.
Теперь понятно, почему этот самолет называют "летающий танк"
Столько мощи в поршневом самолете я никогда не видел!
Честь и слава летчикам-бойцам, которые сражались на этих машинах за нашу свободу и жизнь!
Надо помнить историю!
Что бы не совершать ошибки, что бы двигаться вперёд.
Что бы помнить о своих корнях!
И очень давно это необходимо было сделать...
Ещё и с профессиональной точки зрения. У предков можно и нужно многому научиться.
Вот здесь и здесь я уже писал об этом...
Авиация колыбель космонавтики - расхожий штамп. Но на самом деле история намного интереснее!
Я уже имел опыт посещения авиационного музей за рубежом
Меня приятно удивил, тот факт, что техника там не просто в хорошем состоянии, она летает!
Наш музей начинается в городе Монино, где встречает, мало сказать, удручающее приветствие...
И не менее удручающий интерфейс с посетителями
Забегая вперёд, сообщу, что музей ВВС всё же светлое пятно в этом горестном антураже.
Не знаю из каких последних сил, но в музее пытаются сохранять уникальные, не имеющие цены и страховой стоимости экспонаты. Однако заметно, что внимание к этому важнейшему для авиакосмической державы объекту науки и культуры довольно слабое. Россия достойна большего!
Именно вот так зарождалась мощь Воздушно-космических сил страны и пилотируемая космонавтика. Примерно так, в Коктебеле, на планерных слетах.
Вот с этого самолета зарождалась вообще мировая авиация, как индустрия
"Фарман" разработки Анри Фармана изготавливался по лицензии, в том числе, и в нашей стране...
и, по сути, стал одним из первых коммерческих, индустриальных проектов в авиации.
Первые летчики, это как первые космонавты
Даже фотографии похожи!
Конечно же, первые испытательные стенды и тренажеры
Первые комплексные экзамены и сертификация
Любая индустрия сложных технических систем - авиация, подводная техника, авто-мото- строение - развивались в том числе через соревнования, спорт и пропаганду
Благодаря этому в авиацию приходили такие люди, как Туполев, Королёв, Громов
Королёв был студентом у Туполева, Громов шеф-пилотом фирмы Туполева
Основатель отечественной летно-испытательной школы был отличным спортсменом
Более интересен тот факт, что основатель и руководитель летно-испытательного отдела фирмы С.П. Королёва Сергей Анохин был лучшим учеником и другом Михаила Громова. Именно Громов, который принимал участие в судьбе Королёва в трудные годы его жизни, порекомендовал Анохина в качестве учителя и руководителя гражданских инженеров-космонавтов.
Ещё интереснее тот факт, что трансарктические перелеты вот на этом самолете Туполева
стали предтечей орбитальных полетов в космос! Именно тогда Громов, Чкалов, Туполев, их соратники, экипажи и коллективы сделали Землю круглой.
Невозможно пройти мимо АНТ-25!
Самолет-легенда, бесценный экспонат, сравнимый по ценности с кораблем Гагарина
Прикоснулся к шасси на удачу :)
Вот с этого самолета началась реактивная эпоха в нашей авиации
Программа "Спираль" тоже ведет родословную от БИ-1
С помощью экспериментальных аппаратов для полетов в стратосфере закладывалось понимание жизни и работы космонавтов в космосе
Рабочее место экипажа вполне соответствует современному уровню понимания
Есть в экспозиции музея аппарат, косвенно связанный с космической программой - турболёт
Американские коллеги использовали данный вид техники для отработки посадки на Луну и подготовки экипажа. Впрочем довольно безуспешно...
Некоторые горячие головы у нас предлагают реанимировать этот опыт... Я сомневаюсь, что это необходимо
В заключении несколько слов об экспозиции самолетов времен Отечественной и Второй мировой войны...
Эти красавцы всегда были моей слабостью!
С инженерной точки зрения поражает с какой скоростью произошла эволюция боевой техники во время войны.
С высоты сегодняшнего дня становится понятно, что на самом деле это стоило конструкторам, инженерам, летчикам-испытателям, производственникам.
Первый раз вблизи вижу Ил-2.
Теперь понятно, почему этот самолет называют "летающий танк"
Столько мощи в поршневом самолете я никогда не видел!
Честь и слава летчикам-бойцам, которые сражались на этих машинах за нашу свободу и жизнь!
Надо помнить историю!
Что бы не совершать ошибки, что бы двигаться вперёд.
Что бы помнить о своих корнях!
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